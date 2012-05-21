Жадан не має бажання долучатись до «дерибану»

Так він прокоментував інформацію про нібито його бажання йти на вибори.

"Я не мав і не маю наміру брати участь у виборах у якості кандидата в депутати, оскільки вважаю вітчизняний парламентаризм великою вигрібною ямою", - сказав він.

За його словами, він мав на увазі те, що збирається прийти на виборчу дільницю під час голосування.

"Зворушливо, що мій імовірний намір прийти й проголосувати на наступних парламентських виборах був потрактований як бажання долучитись до того дерибану, котрим є український парламент", - зазначив поет.

Українська правда