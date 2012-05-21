Власенко думає, що слова Протасєвича перекрутили журналісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито відкидання Ю.Тимошенко можливості підписання цих угод у нинішньому вигляді.

«У ЗМІ з посиланням на одного з європейських політиків з’явилася інформація, нібито Юлія Володимирівна проти підписання і парафування угоди про зону вільної торгівлі і угоди про асоціацію. Зазначене не відповідає дійсності. Скоріш за все, журналісти не правильно відобразили думку європолітика. Позиція Юлії Володимирівни з цього питання залишається незмінною», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко започаткувала процес європейської інтеграції України, а тому і нині продовжує підтримувати його.

«Юлія Володимирівна, як людина зі стійкими євроінтеграційними поглядами, не може мати іншої думки, ніж те, що вона бачить Україну в сім’ї європейських держав. Юлія Володимирівна абсолютно щиро підтримує євроінтеграційний шлях України, однак українська влада робить все можливе, щоб цього не було», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, польське інформаційне агентство РАР процитувало слова віце-глави Європарламенту Яцека Протасєвича: "Вона (Тимошенко- УНІАН) вважає, що європейська політика до української еліти повинна бути "твердою політикою", включно із замороженням процесу підписання та ратифікації договору про асоціацію Україна-ЄС".

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