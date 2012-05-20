ЗМІ: Тимошенко проти підписання договору про асоціацію ЄС з Україною
За словами Протасєвича, Тимошенко вважає, що європейська політика до української еліти повинна бути "твердою політикою", включно із замороженням процесу підписання та ратифікації договору про асоціацію Україна-ЄС.
|Яцек Протасєвич розповів, про що говорив з Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на віце-главу Європарламенту Яцека Протасєвича, який у суботу, відвідав Ю.Тимошенко у лікарні в Харкові.
Євродепутат сказав, що Ю.Тимошенко на зустрічі з ним висловила думку, що європейська інтеграція насправді не є пріоритетом для чинної української влади.
"Вона вважає, що європейська політика до української еліти повинна бути "твердою політикою", включно із замороженням процесу підписання та ратифікації договору про асоціацію Україна-ЄС", - сказав він.
Я.Протасєвич, який входить у польську партію влади "Громадянська платформа", сказав, що Ю.Тимошенко просила європейських політиків, які вирішать приїхати в Україну на матчі Євро-2012, не дозволити використати себе для "виборчої пропаганди" влади в Україні.
"Тимошенко вважає, що позиція Польщі, аби політики не бойкотували Євро-2012, а дуже обережно планували свою присутність в Україні, є мудрим", - сказав Я.Протасєвич.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко раніше закликала Євросоюз підписати договір про асоціацію з Україною, незважаючи на її справу, яку європейські політики вважають "політично вмотивованою" та вимагають від українських властей звільнення екс-прем`єрки.
Наприкінці березня ц.р. Євросоюз парафував документ, але він зможе набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх 27 держав ЄС, Європейським парламентом та Верховною Радою України.