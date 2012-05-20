ЗМІ: Тимошенко проти підписання договору про асоціацію ЄС з Україною

Засуджена до семи років позбавлення волі екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко виступає проти підписання та ратифікації Європейським Союзом узгодженого з Україною наприкінці минулого року договору про асоціацію, котрий мав би наблизити українців до повної інтеграції з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на віце-главу Європарламенту Яцека Протасєвича, який у суботу, відвідав Ю.Тимошенко у лікарні в Харкові.

Євродепутат сказав, що Ю.Тимошенко на зустрічі з ним висловила думку, що європейська інтеграція насправді не є пріоритетом для чинної української влади.

"Вона вважає, що європейська політика до української еліти повинна бути "твердою політикою", включно із замороженням процесу підписання та ратифікації договору про асоціацію Україна-ЄС", - сказав він.

Я.Протасєвич, який входить у польську партію влади "Громадянська платформа", сказав, що Ю.Тимошенко просила європейських політиків, які вирішать приїхати в Україну на матчі Євро-2012, не дозволити використати себе для "виборчої пропаганди" влади в Україні.

"Тимошенко вважає, що позиція Польщі, аби політики не бойкотували Євро-2012, а дуже обережно планували свою присутність в Україні, є мудрим", - сказав Я.Протасєвич.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко раніше закликала Євросоюз підписати договір про асоціацію з Україною, незважаючи на її справу, яку європейські політики вважають "політично вмотивованою" та вимагають від українських властей звільнення екс-прем`єрки.

Наприкінці березня ц.р. Євросоюз парафував документ, але він зможе набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх 27 держав ЄС, Європейським парламентом та Верховною Радою України.