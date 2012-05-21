Москаль заявляє, що МВС і прокуратура темнять щодо сина Щербаня

Міністерство внутрішніх справ і Прокуратура Донецької області спотворюють інформацію щодо вбивства мешканця Донецька Дроздова і можливої причетності до цього сина Євгена Щербаня Руслана. Про це заявляє народний депутат України Геннадій Москаль.

У переданому УНІАН повідомленні прес-служби депутата він зазначає, що по-перше, 18 лютого ц. р., коли було скоєне вбивство, полювання в Україні взагалі заборонено, тому це могло бути тільки браконьєрство. По-друге, лісові угіддя біля села Сидорово Слов’янського району Донецької області, де відбувалася подія, відносяться до Національного природного парку “Святі Гори”, на території якого будь-яке полювання суворо заборонено.

Нагадаємо, 18 травня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відмовився коментувати журналістам у Донецьку заяву народного депутата Г.Москаля про можливу причетність Р.Щербаня до вбивства.

Перед цим Г.Москаль повідомив, що «Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем`єра Юлію Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин. «18 лютого цього року біля села Сидорове Слов`янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного жителя Донецька Дроздова». «Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, яким можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем», - цитувало повідомлення прес-служби Г.Москаля «Дзеркало тижня. Україна».

«Міністерство внутрішніх справ повністю закрило цей випадок від громадськості, ретельно контролює, щоб ніяка інформація не потрапила в ЗМІ, й намагається сфальсифікувати кримінальну справу», - зазначав Г.Москаль, і наголошував, що «вину за вбивство планується покласти на водія Щербаня-молодшого - Новікова, який вже погодився на це (інформація з неофіційних джерел) за велику винагороду».

Водночас, за інформацією Donbass.ua, заступник начальника Слов`янського об`єднаного (міського і районного) відділу міліції Юрій Щеголь заявив: «Та ніхто й не замовчує від ЗМІ цю НП. Дійсно, такий сумний факт у лютому був документально зафіксований. Саме факт загибелі Дроздова, і саме від важкого вогнепального поранення на полюванні на підвідомчій нам території. Наші оперативники виїжджали й ретельно провели збір усього матеріалу щодо цього надзвичайного випадку, й кримінальну справу було ними порушено відразу ж – за гарячими слідами». При цьому Ю.Щеголь не зміг прояснити подальшу долю резонансної справи, пославшись на те, що її розслідування поки не завершено.

Увечері 18 травня прокуратура Донецької області розповсюдила таке повідомлення: «Щодо вбивства Дроздова Р.В. через необережність під час полювання. 18 лютого 2012 р. на полюванні в угіддях «Маякського лісництва» Слов’янського району Донецької області вбито через необережність Дроздова Р.В. За даним фактом СВ Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області розслідується кримінальна справа за ч. 1 ст. 119 КК України. Вжитими слідчо-оперативними заходами 19.02.2012 встановлено особу злочинця, йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. На цей час у справі проведено ряд судових експертиз, які підтверджують причетність цією особи до вчиненого злочину. Досудове слідство по справі планується завершити в травні поточного року. Причетність Щербаня Р.Е. до вбивства Дроздова, згідно з матеріалами досудового слідства, не встановлена».

Коментуючи ці повідомлення, Г.Москаль зазначає, що «у зв’язку з суперечливістю викладеної прокуратурою та МВС інформації виникає цілий ряд запитань, з якими я звернувся до МВС України та Генпрокуратури, а саме: З якої причини так довго розшукували Новікова, якщо на момент скоєння вбивства він з місця злочину нікуди не зникав? Чи є Новіков водієм Руслана Щербаня? Чи був Р.Щербань учасником даного «полювання», оскільки, за моїми даними, він проходить у даній кримінальній справі як свідок? Чи кваліфікують правоохоронні органи це «полювання» як браконьєрство? Чи відноситься територія лісового масиву, де сталося вбивство, до Національного природного парку «Святі гори»?».

Г.Москаль просить керівництво правоохоронних органів «не прикриватися таємницею слідства, оскільки дані факти є загальновідомими й жодним чином на розслідування кримінальної справи вплинути не можуть».

«І ще одне – з оперативних зведень МВС випливає, що Новіков з місця пригоди втік і був затриманий тільки 21 лютого. Тоді незрозуміло, як йому могла бути обрана як запобіжний захід підписка про невиїзд? І чому кримінальну справу досі не передано до суду, адже, згідно з КПК України, термін, відведений для розслідування, закінчився ще 21 квітня цього року».

Крім того, Г.Москаль просить «надати й таку інформацію: коли і яким органом внутрішніх справ мешканцю Донецька Новікову надано дозвіл на купівлю мисливської рушниці, коли він її придбав, якої марки?».

«Якщо цю інформацію мені не нададуть, я ініціюватиму створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії за фактом убивства біля с. Сидорово», - наголосив народний депутат.