«Європартнери» ПР передали Тимошенко слова підтримки і солідарності

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії Тимошенко.

Є.Тимошенко та Г.Немиря ознайомили Х.Свободу з останнім перебігом подій навколо Ю.Тимошенко та інших політв‘язнів України. Йшлося також про стан здоров‘я українського екс-прем'єра.

У свою чергу Х.Свобода повторив свої нещодавні критичні висловлювання щодо можливості розірвання меморандуму про співпрацю європейських соціал-демократів з Партією регіонів та наголосив, що європейські соціал-демократи відстоюють принципову позицію щодо необхідності дотримання прав людини та демократичних цінностей. "Ми завжди стоїмо на боці тих, хто захищає ці цінності", - підкреслив він.

Наприкінці зустрічі керівник групи соціал-демократів Європарламенту попросив Євгенію передати Ю.Тимошенко слова підтримки та солідарності.