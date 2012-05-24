Янукович затвердив "Нову еліту нації" (список)

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, голова Комісії - глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, заступник голови Комісії - перший заступник глави АП Ірина Акімова, секретар Комісії - голова Національного агентства України з питань державної служби В'ячеслав Толкованов.

Також до складу Комісії увійшли: заступник глави АП Олег Рафальський, заступник глави АП Станіслав Скубашевський, керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики АП Євген Анопрієнко, представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, президент Національної академії державного управління при Президентові України Юрій Ковбасюк, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України Валентина Гошовська, керівник Секретаріату Кабінету міністрів України Костянтин Любченко, голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Сергій Маліков.

Крім того, з позначкою «за згодою» до складу Комісії введені: ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, народний депутат України, голова Комітету ВР з питань науки і освіти Максим Луцький, народний депутат Юлія Ковалевська, голова професійної спілки працівників державних установ України Тетяна Нікітіна, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих державних службовців України» Костянтин Захаренко, глава правління Міжнародного благодійного фонду «Фонд економічних реформ в Україні» Любов Рудюк-Хопкінс та старший менеджер проектів Фонду «Ефективне управління» Роман Рубченко.