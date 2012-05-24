Верхофстадт: Україна ще не Білорусь, але справа Тимошенко – це тест

Про це він повідомив на засіданні своєї групи після промови на ньому доньки екс-прем'єра Євгенії Тимошенко та заступника голови партії "Батьківщина" Григорія Немирі.

"Я надіслав запит про отримання дозволу на відвідування Юлії Тимошенко у клініці, де вона лікується. Європейський парламент цього тижня ухвалить резолюцію по Україні та справі Юлії Тимошенко, я сподіваюсь, що зможу передати її Тимошенко особисто під час нашої зустрічі", - сказав Г.Верхофстадт, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Голова групи Альянсу лібералів та демократів Європарламенту вважає за необхідне добиватися проведення незалежного, неупередженого, відкритого та прозорого перегляду справи Ю.Тимошенко. "Ми спробуємо добитись справедливості для Юлії Тимошенко", - підкреслив він.

Є.Тимошенко поінформувала групу Європарламенту про триваюче згортання демократії в Україні, яке відбувається за президентства Віктора Януковича, про тиск на опозицію, громадянське суспільство та ЗМІ. Окрему увагу вона приділила справам політв‘язнів України: Ю.Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка та інших.

Європарламентарії засудили використання владою України вибіркового правосуддя та закликали Президента В.Януковича звільнити політв‘язнів України. "Україна – поки що не Білорусь, але справа Тимошенко – це тест", - додав Г.Верхофстадт.