270 депутатів Європарламенту хочуть приїхати до Тимошенко

Про це повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

"Народ України, моя мама, її соратники - всі ми дякуємо за вашу щиру підтримку та допомогу. Але зараз, коли режим Януковича намагається поставити громадян України на коліна, нехтуючи усіма їх правами та свободами, я закликаю вас не залишати Україну та її народ. Тільки завдяки спільним зусиллям ми зможемо повернути Україну на демократичний шлях розвитку", - сказала Є. Тимошенко, виступаючи на засіданні групи Європейської народної партії в Європейському парламенті у Страсбурзі (Франція).

Донька Ю.Тимошенко поінформувала європарламентаріїв про стан здоров‘я матері, порушення її прав та про умови її утримання та лікування. "Моя мама знаходиться у дуже важкому стані. Але вона не зламалася", - підкреслила вона.

У свою чергу євродепутати вкотре висловили свою чітку позицію: політв‘язні України мають бути звільнені, а всі їх права, включаючи політичні, відновлені.

Окремо голова групи ЄНП Жозеф Доль підкреслив, що справа "Юлії Тимошенко повинна бути вирішена". За його словами, 271 європарламентарій - члени ЄНП надішлють листа українському уряду з вимогою про зустріч з Ю.Тимошенко.