270 депутатів Європарламенту хочуть приїхати до Тимошенко
Донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія закликає Європейську народну парті (ЄНП) посилити тиск на чинну українську владу для забезпечення європейського майбутнього України.
Про це повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.
"Народ України, моя мама, її соратники - всі ми дякуємо за вашу щиру підтримку та допомогу. Але зараз, коли режим Януковича намагається поставити громадян України на коліна, нехтуючи усіма їх правами та свободами, я закликаю вас не залишати Україну та її народ. Тільки завдяки спільним зусиллям ми зможемо повернути Україну на демократичний шлях розвитку", - сказала Є. Тимошенко, виступаючи на засіданні групи Європейської народної партії в Європейському парламенті у Страсбурзі (Франція).
Донька Ю.Тимошенко поінформувала європарламентаріїв про стан здоров‘я матері, порушення її прав та про умови її утримання та лікування. "Моя мама знаходиться у дуже важкому стані. Але вона не зламалася", - підкреслила вона.
У свою чергу євродепутати вкотре висловили свою чітку позицію: політв‘язні України мають бути звільнені, а всі їх права, включаючи політичні, відновлені.
Окремо голова групи ЄНП Жозеф Доль підкреслив, що справа "Юлії Тимошенко повинна бути вирішена". За його словами, 271 європарламентарій - члени ЄНП надішлють листа українському уряду з вимогою про зустріч з Ю.Тимошенко.