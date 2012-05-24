Янукович пояснив, чому покращення не відбулося «вже сьогодні»

Віктор Янукович в інтерв'ю газеті «Сегодня» розповів про те, як він почав роботу в Києві і з якими труднощами зіткнувся.

«Після виборів 2004 року мене поливали брудом усі кому не лінь, і однією з причин поразки в якомусь коментарі прозвучало, що Янукович не прижився в Києві, тому що він із провінції. А політики національного рівня, мовляв, зовсім по-іншому мислять. А в чому різниця насправді? А різниця в тому, що ми говорили правду, а вони навчилися людей годувати обіцянками. Від виборів до виборів придумували всякі казки», - відзначив Президент.

Янукович говорить, що коли в 2010 році прийшов до влади, то насправді багато чого тоді не знав про реальну ситуацію в економіці і фінансах.

«Це все приховувалося. А побачили ми, що скарбниця порожня, борги шалені. 15 відсотків дефіцит бюджету при виконанні всіх соцзаконів. Ми два роки працювали, щоб зменшити цю цифру. І ось цього року вийшли на плановий дефіцит 2,5 відсотка. От чому ми два роки тому не могли відразу виконати те, з чим йшли на вибори. Нереально це було. Тому і мала місце серйозна затримка з вирішенням соціальних проблем, особливо для пенсіонерів. Але до кінця цього року ми чекаємо 1,5 трлн гривень ВВП, що дозволить направити ресурси на соціальні програми», - підкреслив Янукович.