Президент Франції не поїде на Євро-2012 в Україну

08:35, 24 травня 2012
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд не збирається їхати в Україну на Чемпіонат Європи з футболу.  

Франсуа Олланд

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це Президент Франції заявив, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу.

 "Я дуже люблю футбол, однак те, що відбувається в Україні - це проблема", - заявив Ф.Олланд, відповівши негативно на запитання про свій намір відвідати Євро-2012.

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