Президент Франції не поїде на Євро-2012 в Україну

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це Президент Франції заявив, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу.

"Я дуже люблю футбол, однак те, що відбувається в Україні - це проблема", - заявив Ф.Олланд, відповівши негативно на запитання про свій намір відвідати Євро-2012.