Президент Франції не поїде на Євро-2012 в Україну
08:35, 24 травня 2012Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд не збирається їхати в Україну на Чемпіонат Європи з футболу.
| Франсуа Олланд вважає те, що відбувається в Україні, проблемою
Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це Президент Франції заявив, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу.
"Я дуже люблю футбол, однак те, що відбувається в Україні - це проблема", - заявив Ф.Олланд, відповівши негативно на запитання про свій намір відвідати Євро-2012.
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