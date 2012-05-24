Прокуратура взялася за масове отруєння журналістів у Донецьку
08:58, 24 травня 2012Політика
1164 0
Прокуратура Донецької області проводить перевірку за фактом масового отруєння журналістів 21 травня.
|Журналісти отруїлися на фуршеті
Як повідомлялося, понад 10 представників центральних і регіональних засобів масової інформації відчули різке нездужанняз ознаками гострого харчового отруєння після фуршету, проведеного в день відкриття нового залізничного комплексу в Донецьку 21 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter