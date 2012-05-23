Журналісти постраждали на урочистому відкритті вокзалу в Донецьку

Про це заявив прес-секретар Донецької залізниці Володимир Селіванов.



За даними ЗМІ, близько 10 донецьких журналістів, які вживали продукти на брейку, були змушені звернутися за медичною допомогою з симптомами харчового отруєння.



"Я знаю про цю ситуацію, зараз дана команда СЕС Донецької залізниці розібратися в цьому питанні, розібратися з буфетом, який організовував цей фуршет, перевірити постачальників, а також напої", - цитує Українська правда.



"Перевірити максимально той перелік меню, який був у понеділок. У випадку, якщо будуть виявлені порушення або відхилення від норм наші люди будуть суворо покарані. Ми самі зацікавлені провести серйозне розслідування. Я мав розмову з начальником пасажирської служби, і він пообіцяв жорстко розібратися в цьому питанні", - зазначив Селіванов.



Він вибачився перед журналістами ситуацію, що виникла.



"Я зараз не можу сказати, що даний інцидент доведений, але в будь-якому випадку я приношу вибачення за цю ситуацію", - пояснив він.



Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Донецьку віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков відкрив оновлений до Євро-2012 залізничний вокзал.