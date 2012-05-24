Під Верховну Раду кличуть всіх, кому не байдужа доля української мови

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко у своєму блозі на «Українській правді» закликає йти під Верховну Раду всіх, кому не байдужа доля української мови, бо розгляд питання про її «знищення» вже призначений на 12.30-13.00.

«Голоси у них є, і тому розгляд питання перенесено на 12.30-13.00. Поспішають, поки ці голоси у них не пропали. Хто хоче, щоб наша мова збереглася – йдіть до Ради вже!», - написав В.Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.

Проти прийняття цього законопроекту виступають багато політиків, експертів, громадських організацій.