Янукович доручив Азарову звільнити міністрів-саботажників
Янукович попередив прем`єра, що якщо той не проведе моніторинг ситуації і не звільнить таких міністрів, він це зробить сам на засіданні Економічної ради.
|Янукович попередив прем`єра
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.
За словами В.Януковича, сьогодні необхідно значно пришвидшити модернізацію країни з метою посилення соціального захисту громадян.
Він констатував, що натомість спостерігається намагання свідомо загальмувати реформи.
В.Янукович доручив першому віце-прем`єр міністру України та міністру економіки проводити постійний моніторинг ситуації, а М.Азарову - звільнити міністрів, які свідомо гальмують реформи. Президент наголосив, що таким міністрам не місце в уряді.
При цьому, В.Янукович попередив прем`єра, що якщо той не проведе моніторинг ситуації і не звільнить таких міністрів, він це зробить сам на засіданні Економічної ради.
"Але висновки будуть зовсім інші", - застеріг М.Азарова В.Янукович.