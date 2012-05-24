У ВР вивісили плакат «Займіться ділом, а не язиком»

У Верховній Раді на ложі преси вивішено плакат «Займіться ділом, а не язиком».

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам роздано звернення до народних депутатів України з приводу того, щоб не ухвалювався законопроект №9073 «Про засади державної мовної політики».

У зверненні до народних депутатів міститься заклик «не брати на себе відповідальність за дестабілізацію ситуації у суспільстві, яка в умовах стрімкого «покращення життя вже сьогодні» може призвести до розколу країни і навіть громадянської війни».

В зверненні зазначається, що саме такими можуть бути наслідки ухвалення даного законопроекту, «який сьогодні під демагогічними гаслами захисту прав національних меншин мають намір винести на голосування». «Цей закон спричинить напругу в суспільстві, яка остаточно поставить хрест на євроінтеграційних прагненнях України», - підкреслюється в документі.

В ньому сказано, що не можна говорити про неупередженість автора законопроекту, «який займає посаду голови «Всеукраинского координационного совета российских соотечественников».

У звернені зазначається, що навіть партійців «вводять в оману», підсунувши «брехливе соціологічне дослідження» щодо зростання рейтингу Партії регіонів після прийняття мовного закону (№9073).

«Партія регіонів, йдучи до влади, обіцяла займатися економікою, а не мовою, і критикувала колишню владу за надмірну увагу до питань, щодо яких в суспільстві немає однозначної думки. В разі голосування за законопроект №9073 по всій Україні буде розгорнута масштабна кампанія, спрямована на знищення рейтингу тих політичних сил і тих депутатів, які віддадуть голоси за розкольницький закон», – йдеться у зверненні.

Це звернення представникам ЗМІ роздавав народний депутат України Іван Стойко (фракція НУ-НС) та журналістка – активістка руху «Стоп цензурі» Наталія Соколенко.

На уточнююче запитання журналістів, хто є авторами цього звернення, вони відповіли: «Українців і українки».

Листки із цим зверненням І.Стойко також кинув у сесійну залу, де розміщується фракція Партії регіонів.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада планує розглянути даний законопроект про засади мовної політики в Україні.