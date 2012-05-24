Депутатам Київради розстелили червону доріжку до скриньки зі звітами
Депутати Київської міської ради не надали звіти про свою діяльність, як того вимагали учасники громадського руху «Київське віче».
|Звіт передав лише Кличко
За їх словами, вони передали усім столичним депутатам форми для заповнення звітів та запитання від киян.
Проте свій звіт учасникам Віче передав лише один депутат – Віталій Кличко.
Учасники акції розгорнули на сходах Київради червону доріжку до скриньки з написом «Прийом звітів депутатів» та чекають на інших депутатів зі своїми звітами.
Учасники Віче скандують «Звіти – народу» та вимагають відставки Київської міської ради у разі ненадання цих звітів.
Водночас біля Київради проходять інші мітинги, зокрема з вимогою захистити Лук’янівський ринок, зберегти зелену зону Києва та мітинг спортивних профспілок з вимогою збільшення фінансування цього сектора.
Всього біля Київської міської ради зібралися близько 2 тис осіб.