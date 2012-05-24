Депутатам Київради розстелили червону доріжку до скриньки зі звітами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час другого Віче, що триває біля Київради, повідомили учасники акції.

За їх словами, вони передали усім столичним депутатам форми для заповнення звітів та запитання від киян.

Проте свій звіт учасникам Віче передав лише один депутат – Віталій Кличко.

Учасники акції розгорнули на сходах Київради червону доріжку до скриньки з написом «Прийом звітів депутатів» та чекають на інших депутатів зі своїми звітами.

Учасники Віче скандують «Звіти – народу» та вимагають відставки Київської міської ради у разі ненадання цих звітів.

Водночас біля Київради проходять інші мітинги, зокрема з вимогою захистити Лук’янівський ринок, зберегти зелену зону Києва та мітинг спортивних профспілок з вимогою збільшення фінансування цього сектора.

Всього біля Київської міської ради зібралися близько 2 тис осіб.