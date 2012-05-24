Янукович і Путін зустрінуться у Ялті в липні

Президенти України і Росії Віктор Янукович та Володимир Путін зустрінуться у середині липня в Ялті у рамках засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко.

«На сьогодні ми продовжуємо узгоджувати конкретну дату (засідання) у середині липня згідно з домовленістю Президентів. Я думаю, що, скоріш за все, йдеться про другу декаду липня. За побажанням російської сторони, і ми з цим погодились, засідання міждержавної комісії буде проводитись в Ялті», - сказав В.Єльченко.

За його словами, у відповідності з алгоритмом дії міждержавних механізмів співпраці, у другий половині червня має бути проведено засідання Комітету з питань економічного співробітництва на чолі прем’єр-міністрів України та Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва.

«Це питання буде обговорено М.Азаровим під час його зустрічі з Д.Медведєвим під час зустрічі 30 травня в Ашхабаді на засідання глав урядів країн СНД», - сказав посол.

Він відзначив, що інші комітети і підкомісії міждержавної комісії провели свою роботу.

За його словами, до зустрічі Президентів має пройти засідання підкомісії з питань авіаційної промисловості.

В.Єльченко повідомив, що вчора українські дипломати із колегами з МЗС Росії обмінялись пакетом угод і документів, які можуть бути підписані на рівні прем’єрів та Президентів.

«У нас набирається з десяток, а можливо, й більше документів, готових до підписання», - сказав він.

Зокрема, посол нагадав, що на сьогодні майже готові угоди щодо перебування ЧФ РФ в Україні, одна з яких регламентує порядок пересування військовослужбовців і військової техніки флоту поза межами їх дислокації, а також угода про взаємодію при ліквідації стихійних лих. Також є ціла низка економічних угод, наприклад, програма співробітництва в авіаційній галузі на найближчі роки тощо.

В.Єльченко зауважив, що також готова до підписання Декларація про стратегічне партнерство України та РФ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою повідомив, що у липні відбудеться засідання Міждержавної українсько-російської комісії

«Ми домовились, що в середині липня відбудеться міждержавна комісія», - сказав В.Янукович. Він зауважив, що до цього часу на рівні підкомісій мають бути підготовлені проекти рішень, які будуть винесені на розгляд Президентів.

За його словами, на сьогоднішній день накопичилось багато питань, і під час засідання вони будуть вирішені.