Янукович: головні порушники законів - МНС, СЕС і архітектурні управління

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

«МНС у регіонах, санітарна служба, архітектурні управління і так далі, які сьогодні є одними з головних порушників законів», - сказав В.Янукович.

Він назвав неприпустимим тиск державних органів, які покликані здійснювати правоохоронні і контролюючі функції.

За словами Президента, ті держоргани, які перешкоджають своїми діями розвитку малого і середнього бізнесу, розвитку місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства, завдають великої шкоди розвитку країни і знижують довіру громадян до держави.

«Сьогодні, коли ми розгортаємо ширкомасштабні реформи, відповідні дії є, я сказав би так - провокацією і злочином не тільки проти закону, але й проти країни і проти суспісльвтсва. Я останнім часом стикаюсь з такими зверненнями громадян – я приймаю особисто і підприємців, і представників органів місцевого самоврядування, і особливо сільських голів, і я не буду сьогодні наводити ці кричущі приклади… Я хотів би звернутись до правоохоронців і просив би генерального прокурора розглянути це питання», - сказав В.Янукович.

Він закликав Генеральну прокуратуру окремо розглянути дане питання, проаналізувати скарги від малого і середнього бізнесу, і зробити це не лише на центральному, але й на регіональному рівні.

При цьому Президент закликав Генпрокуратуру не займатися «штурмовщиною», а провести повноцінне розслідування і винести обгрунтовані рішення. Він попросив особисто йому доповідати за результатами цієї роботи.

«Ми повинні з вами розуміти, що Конституція і закони України та права громадян - це головне та єдине, що ми повинні з вами захищати. Єдине», - сказав В.Янукович.

Також він доручив уряду, а також усім контролюючим установам привести свої нормативні акти і внутрішні документи, у тому числі інструкції, у відповідність з діючими законами. І особливо, за словами глави держави, це стосується нещодавно прийнятих законів по дерегуляції.