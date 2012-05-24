Європарламент закликав Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами (резолюція)

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції за підсумками дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко», схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

За резолюцію проголосувала більшість євродепутатів. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

“(Європарламент – УНІАН) закликає до безумовного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, в тому числі - лідерів опозиції”, - написано у третьому пункті резолюції.

При цьому євродепутати також закликали Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії.

“(Європарламент – УНІАН) закликає українську владу прояснити ситуацію в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, до початку передвиборчої кампанії”, - йдеться у документі.

У резолюції підкреслюється, що підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також її ефективна реалізація вимагатиме покращення ситуації з правами людини, в тому числі декриміналізації політичних рішень шляхом реформування Кримінального кодексу України, покращення дії принципу верховенства права, посилення демократії, а також припинення спроб стримування опозиції та проведення вільних і чесних виборів.

Депутати підкреслили, що вирішення поточних проблем у відносинах України та ЄС може відбутися лише за бажання української влади здійснити необхідні реформи, в тому числі, реформу судової системи.

Крім того, Європарламент висловив стурбованість судовими процесами проти колишніх та чинних урядовців, висловивши думку, що вони не відповідають європейським стандартам чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Депутати також висловили жаль засудженням колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та підкреслили, що посилення верховенства права та незалежності судової системи, а також початок боротьби з корупцією, яка б заслуговувала на довіру, є необхідними не лише для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для покращення демократії в самій Україні.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення має відбуватися в парламенті та через участь виборців у вільних виборах, і не повинна руйнуватися особисто чи політично мотивованими діями кримінального переслідування та маніпулюванням рішень в кримінальних судах”, - написано в резолюції.

Євродепутати також закликали українську владу гарантувати неупередженість та прозорість касаційного процесу Ю.Тимошенко та виловили жаль щодо рішення Верховного спеціалізованого суду України відкласти винесення вердикту до 26 червня цього року.

У документі також міститься заклик до офіційного Києва забезпечити права усіх ув’язнених за політично вмотивованими підставами, і в тому числі Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка, на адекватну медичну допомогу, а також на доступ без обмежень до адвокатів, та права на відвідування близькими рідними та іншими особами, такими як посол ЄС.

Депутати також засудили використання сили проти Ю.Тимошенко.

“(Європарламент – УНІАН) засуджує використання сили охороною в’язниці проти Ю.Тимошенко та нагадує зобов’язання України негайно та неупереджено вивчати всі скарги на тортури чи інші форми жорстокого, негуманного чи деградуючого поводження”, - написано у документі.

Європарламент закликав Україну створити незалежну та неупереджену комісію міжнародних юристів для повідомлень про можливі порушення фундаментальних прав і свобод у справах Ю.Тимошенко та інших членів уряду, а також висловили задоволення результатами зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, під час якої М.Азаров погодився на пропозицію Президента Європарламенту направити в Україну додаткову групу медиків для обстеження Ю.Тимошенко та міжнародно визнаних європейських осіб для спостереження за касаційним процесом колишнього українського прем’єра та іншими можливими процесами проти неї.

Депутати також привітали переведення Ю.Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні, а також заявили, що наполягають на тому, щоб всі судові процеси проти колишніх та нинішніх урядовців проводилися відповідно до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

В резолюції також висловлюється тривога щодо стану демократичних свобод в Україні та щодо практики інструменталізації державних інституцій з метою політичної помсти.

Депутати також наголосили на необхідності чесних та вільних парламентських виборів, які відбудуться у жовтні цього року.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює критичну важливість чесних, вільних та прозорих парламентських виборів в Україні, включаючи право лідерів опозиції брати участь”, - написано у документі.

Крім того, в резолюції висловлюється підтримка успішності проведення Євро-2012 в Україні, але, водночас, є попередження для європейських політиків про ситуацію в Україні.

“(Європарламент – УНІАН) закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні, чітко повідомити про своє знання політичної ситуації в Україні та шукати можливостей відвідування політичних в’язнів у в’язницях, або відвідувати (матчі – УНІАН) як приватні особи, не як VIP-гості.

Як повідомляв УНІАН, дебати щодо ситуації в Україні відбулися 22 травня.