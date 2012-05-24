Кожем'якін здогадується, які дві статті у законі про вибори «муляють» ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Що стосується ініціативи ЦВК, наша політична сила, як і вся опозиція, вважає, що будь-які зміни, які будуть вноситись у Верховній Раді, - це провокація з боку влади і це намагання змінити закон під себе», - підкреслив А.Кожем’якін.

За його словами, якщо потрібні технічні зміни до виборчого закону, то «нехай ЦВК вирішує їх своїми постановами, вона має таку можливість, якщо ми гарантуємо і пообіцяємо, що ми не будемо звертатися до суду, щоб їх скасувати».

А.Кожем’якін наголосив, що фракція Партії регіонів зацікавлена у внесенні змін до закону про вибори. «Партії регіонів потрібно змінити дві речі, і ми про це поінформовані – 115 статтю, яка їм дуже мулить, бо там зберігається 5 років документація і передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 8 років, якщо хтось спробує щось сфальсифікувати», - пояснив він.

Друга позиція, яка, за його словами, «муляє» Партію регіонів – це те, щоб «завести до ВР напівтушок, чи зроблених тушок, тобто нібито опозиційні партії».

А.Кожем’якін наголосив, що «просто так у них це не вийде».

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Центральна виборча комісія схвалила пропозиції до Закону «Про вибори народних депутатів України».

За словами доповідача з цього питання, заступника голови комісії Андрія Магери, «зміни жодним чином не торкаються будь-яких політичних моментів закону».

14 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин сказав, що вважає за необхідне внести «технічні зміни» до закону при вибори.

У свою чергу заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиція вважає неприпустимим внесення будь-яких змін до закону про вибори народних депутатів.

Він підкреслив, що ЦВК всі технічні правки до закону про вибори народних депутатів може викласти у вигляді своїх роз’яснень і для цього не потрібне голосування Верховної Ради.