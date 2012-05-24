Тимошенко і Луценку дали премії

Про це повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Таке звання екс-прем‘єр-міністр отримала за самовіддане відстоювання інтересів української нації та Української держави, захист демократичних цінностей та європейського вибору України в складних умовах політичного і кримінального переслідування та ув’язнення, зазначається в повідомленні.

Лауреатами премії імені Олекси Гірника також стали екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та правозахисник Віталій Запорожець.

Як повідомлялося, цього року вшановується 100-річчя з дня народження Героя України Олекси Гірника.