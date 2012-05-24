Тимошенко і Луценку дали премії

14:16, 24 травня 2012
Політика
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Президія Всеукраїнської благодійної Фундації імені Героя України Олекси Гірника визнала Юлію Тимошенко сучасним політичним в‘язнем та лауреатом Премії за 2012 рік.  

Юрій Луценко, Юлія Тимошенко

Про це повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Таке звання екс-прем‘єр-міністр отримала за самовіддане відстоювання інтересів української нації та Української держави, захист демократичних цінностей та європейського вибору України в складних умовах політичного і кримінального переслідування та ув’язнення, зазначається в повідомленні.

Лауреатами премії імені Олекси Гірника також стали екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та правозахисник Віталій Запорожець.

Як повідомлялося, цього року вшановується 100-річчя з дня народження Героя України Олекси Гірника.

 

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