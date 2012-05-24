Тимошенко і Луценку дали премії
14:16, 24 травня 2012Політика
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Президія Всеукраїнської благодійної Фундації імені Героя України Олекси Гірника визнала Юлію Тимошенко сучасним політичним в‘язнем та лауреатом Премії за 2012 рік.
|Юрій Луценко та Юлія Тимошенко стали лауреатами премії
Про це повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.
Таке звання екс-прем‘єр-міністр отримала за самовіддане відстоювання інтересів української нації та Української держави, захист демократичних цінностей та європейського вибору України в складних умовах політичного і кримінального переслідування та ув’язнення, зазначається в повідомленні.
Лауреатами премії імені Олекси Гірника також стали екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та правозахисник Віталій Запорожець.
Як повідомлялося, цього року вшановується 100-річчя з дня народження Героя України Олекси Гірника.
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