Регіонал тішиться, що в резолюції Європарламенту ні слова про бойкот
14:55, 24 травня 2012Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Леонід Кожара запевняє, що резолюція Європарламенту не містить закликів бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.
|Леонід Кожара поспілкувався з журналістами
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.
«Важливим сигналом є те, що Європейський Союз ніяким чином не висловлюється за бойкот чемпіонату Євро-2012. І є заклик до того, щоб влада в Україні більш уважно ставилася до відомих, резонансних справ, зокрема, до справи Тимошенко, до справи Луценка та Іващенка», - сказав Л.Кожара.
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