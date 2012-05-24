Регіонал тішиться, що в резолюції Європарламенту ні слова про бойкот

14:55, 24 травня 2012
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Леонід Кожара запевняє, що резолюція Європарламенту не містить закликів бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.  

Леонід Кожара

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.

«Важливим сигналом є те, що Європейський Союз ніяким чином не висловлюється за бойкот чемпіонату Євро-2012. І є заклик до того, щоб влада в Україні більш уважно ставилася до відомих, резонансних справ, зокрема, до справи Тимошенко, до справи Луценка та Іващенка», - сказав Л.Кожара.

 

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