Регіонал тішиться, що в резолюції Європарламенту ні слова про бойкот

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.

«Важливим сигналом є те, що Європейський Союз ніяким чином не висловлюється за бойкот чемпіонату Євро-2012. І є заклик до того, щоб влада в Україні більш уважно ставилася до відомих, резонансних справ, зокрема, до справи Тимошенко, до справи Луценка та Іващенка», - сказав Л.Кожара.