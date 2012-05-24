Тюремники Тимошенко співчувають, але на похорон не пускають

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, позицію озвучив помічник голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

Як ідеться у повідомленні, відповідно до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України та наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3361/5 "Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань», засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди на території України лише у зв’язку з винятковими особистими обставинами, а саме - стихійним лихом, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї, а також у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою (що загрожує життю хворого) близького родича.

«До близьких родичів, відповідно до ст. 111 кодексу у даному випадку відносяться лише подружжя, батьки, діти, всиновлювачі та всиновлені, рідні брати та сестри, дід, бабуся, онуки. Ми висловлюємо співчуття Ю.Тимошенко у зв’язку зі смертю її свекра, однак надання їй права короткочасного виїзду буде суперечити законодавству», - сказав І.Андрушко.

ДПтС додатково повідомляє, що у відповідь на письмове звернення Ю.Тимошенко з проханням про короткочасний виїзд за межі установи та ЦКЛ «Укрзалізниці» їй буде надано вмотивовану письмову відповідь з посиланням на норми чинного законодавства.