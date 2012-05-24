Литвин зібрав голів фракцій на консультації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час перерви, оголошеної у ВР на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.

Зокрема, В.Литвин та перший заступник голови ВР Адам Мартинюк після оголошення перерви залишалися в президії, але через декілька хвилин В.Литвин зазначив, що, як виявляється, перерву просили для проведення консультацій лідерів фракцій.

Відтак спікер запросив на консультації.

Як повідомляв УНІАН, представники фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти розгляду законопроекту про засади мовної політики.