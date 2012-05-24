Литвин зібрав голів фракцій на консультації
16:53, 24 травня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запросив лідерів фракцій зібратися у його кабінеті для консультацій.
Литвин, оголосивши перерву, залишався сидіти у кріслі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час перерви, оголошеної у ВР на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.
Зокрема, В.Литвин та перший заступник голови ВР Адам Мартинюк після оголошення перерви залишалися в президії, але через декілька хвилин В.Литвин зазначив, що, як виявляється, перерву просили для проведення консультацій лідерів фракцій.
Відтак спікер запросив на консультації.
Як повідомляв УНІАН, представники фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти розгляду законопроекту про засади мовної політики.
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