Яценюк думає, що мовним законом регіонали мобілізовують свій електорат

Про це Арсеній Яценюк заявив під час прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

А.Яценюк наголосив, що ініціювання питання про другу державну мову має єдину мету – відтягнути увагу від найбільш важливих соціальних питань.

За його словами, Партія регіонів розуміє, що програє вибори, і «через це порушили питання, якому вже 20 років – закон про мови».

«Це завдання ПР, яке вона виконує для мобілізації свого виборця, але це може призвести до знищення України через неймовірні протиріччя в і так слабкій державі», - підкреслив А. Яценюк.

«Моя позиція категорична і беззастережна – це тягне за собою розкол країни», - заявив він. А.Яценюк нагадав, що в програмі Об’єднаної опозиції мовне питання розкрито у тезі «Знай англійську, як українську»: Об’єднана опозиція пропонує запровадити спеціальні програми, які дадуть дітям змогу знати англійську на рівні з рідною мовою.

А.Яценюк переконаний, що необхідність вивчення російської мови беззаперечна. «Але використовувати тему мови як інструмент передвиборчої боротьби і знищення держави як такої нікому не дозволено. Ми робитимемо все, щоб цей закон не пройшов у парламенті», - наголосив він і додав, що «ми не маємо права обманювати виборців». «Не можна приїхати у Донецьк чи Крим і говорити одне, а потім поїхати до Львова чи Івано-Франківська і говорити інше. Це моя принципова позиція. Конституція в частині мовного питання не підлягає змінам. Тому що там чітко передбачено: єдиною державною мовою є українська. А Партія регіонів підняла тему другої державної мови, бо вони більше не мають що запропонувати людям», - заявив А.Яценюк.