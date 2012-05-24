Кужель заявляє, що її вдарив міліціонер, міліція заперечує

Зокрема, А.Кужель на своїй сторінці у Facebook написала, що коли учасники мітингу із захисту Лук’янівського ринку під стінами Київради намагалися прорватися до будівлі КДМА, «міліціонер, який охороняє цитадель київської «демократії» від киян, дуже сильно мене вдарив».

Разом з тим у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві повідомили, що зранку 24 травня, згідно з відповідними заявками, активісти кількох громадських організацій проводили масові заходи під стінами адміністративної будівлі КМДА, де цього дня проходило сесійне засідання Київради.

Об 11.15 близько 150 пікетувальників намагалися зайти до приміщення КМДА. При цьому А.Кужель самостійно безперешкодно пройшла до будівлі міськадміністрації, а у подальшому зробила спробу пройти до приміщення сесійної зали.

«Оскільки, згідно встановленого порядку, вхід до зали на сесійне засідання здійснюється за посвідченнями депутатів Київради, працівники приватної охоронної агенції, які здійснюють охорону КМДА, роз’яснили пані Кужель порядок входу до сесійної зали та попросили показати відповідний документ. Пані Кужель повідомила, що з собою посвідчення у неї немає й зробила спробу пройти до зали. Охорона її не пропустила. Під час цієї ситуації виник інцидент пані Кужель з охороною КМДА. При цьому працівників міліції поруч не було взагалі», - стверджують в міліції.

Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві заявляє, що інформація на власній сторінці А.Кужель у «Фейсбуці», у якій вона звинувачує міліцію, жодним чином не відповідає дійсності.

«Наразі за цим фактом проводиться дослідча перевірка. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група Шевченківського райуправління міліції. При цьому слід зауважити, що станом на 16.40 сама пані Кужель до міліції із заявою не зверталася та з місця інциденту поїхала у невідомому напрямку», - йдеться в повідомлені.

У зв’язку з цим керівництво столичної міліції звертається до соціальних активістів з проханням виважено та відповідально ставитися до поширення інформації та при цьому спиратися не на власні думки чи емоції, а лише на достовірні, перевірені факти.