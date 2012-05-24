Міліція намагалась затримати громадських активістів на Банковій

Щойно працівниками міліції була здійснена спроба затримати групу активістів, які принесли до Аадміністрації Президента звернення на ім’я Президента України Віктора Януковича з приводу недоцільності ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики, авторами якого є представники Партії регіонів Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами співробітників міліції, вони розцінили прихід групи активістів до АП як неанонсовану громадську акцію, тому здійснили спробу їхнього затримання.

За словами активістки громадського руху «Відсіч», «Янукович дав особисту вказівку Партії регіонів проголосувати за мовний законопроект. Саме тому ми прийняли рішення принести наше звернення безпосередньо до Адміністрації Президента».

На даний момент громадські активісти, зареєструвавши своє звернення в АП, залишили територію.