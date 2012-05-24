Бубка: Геращенко не мав стосунку до розподілу квитків на Олімпіаду-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві повідомив президент НОК Сергій Бубка.

Він нагадав, що НОК відсторонив В.Геращенка на час проведення службового розслідування.

«Я зв`язався з Геращенком Володимиром Володимировичем і поінформував його, що на цей момент, поки проходитиме розслідування цього інциденту, він усунений зі своєї посади», - сказав С.Бубка.

Крім того, С.Бубка сказав, що він поінформував Міжнародний олімпійський комітет і безпосередньо його президента про перші кроки і дії з боку НОК у зв`язку з інцидентом.

«Ми домовилися про тісну кооперацію і співпрацю в розслідуванні цього інциденту», - зазначив С.Бубка, додавши, що НОК також зв`язався з керівництвом компанії Бі-Бі-Сі і попросив його надати всі матеріали, всю інформацію, яка у них є, для того, щоб комісія мала можливості детально і професійно працювати і розслідувати цей інцидент.

Також С.Бубка зазначив, що на завтра заплановано засідання юридичної комісії НОК, на якій планується розглянути інцидент для внесення пропозицій на виконком НОК, а також внести кандидатури, хто увійде до складу незалежної комісії. Завтра ж, як зазначив голова НОК, планується провести позачергове засідання виконкому, щоб затвердити всі подальші дії, оскільки тільки виконком «може ухвалювати рішення з таких серйозних питань».

За словами С.Бубки, В.Геращенко не мав стосунку до розподілу квитків, які, як зазначив голова НОК, Україна ще навіть не одержала.

Водночас С.Бубка наголосив, що наразі неможливо сказати, які наслідки і санкції щодо В.Геращенка можуть бути вжиті, оскільки розслідування ще не проведено.

При цьому С.Бубка зазначив, що такий інцидент за всю історію НОК стався вперше, і він переконаний, що ця подія не вплине якось на імідж України.

Також С.Бубка наголосив, що НОК зацікавлений, щоб розслідування було завершено в найкоротші терміни, проте конкретних дат з цього приводу він назвати зараз не може.

Як повідомлялося, генерального секретаря Національного олімпійського комітету України В.Геращенка було усунено з посади після того, як розслідування британської телекомпанії Бі-Бі-Сі показало, що він пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

У Великобританії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф у розмірі близько 30 тис. дол. Крім того, такі спекуляції заборонені і правилами Міжнародного олімпійського комітету. Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не здійснював.