Частина опозиціонерів залишилась у ВР, а журналістів охорона вивела

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 народних депутатів від опозиції залишаються в сесійній залі, вони перемовляються між собою.

Ні трибуна, ні президія ВР на даний час не заблоковані. Там немає жодної людини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.