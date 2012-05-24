Частина опозиціонерів залишилась у ВР, а журналістів охорона вивела
20:10, 24 травня 2012Політика
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Частина депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» залишається в сесійній залі Верховної Ради, а журналістів охорона попросила покинути ложу преси.
У президії та на трибуні - жодної людини
Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 народних депутатів від опозиції залишаються в сесійній залі, вони перемовляються між собою.
Ні трибуна, ні президія ВР на даний час не заблоковані. Там немає жодної людини.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».
Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.
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