Янукович завтра проведе засідання РНБО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться об 11.30 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

На початку засідання протокольна зйомка. Працює особиста преса та 20 представників ЗМІ. Представники ЗМІ запрошуються на 10.45.

Акредитація представників ЗМІ проводиться з 09.00 до 10.00 25 травня за телефоном: (044) 255-63-18.