Янукович завтра проведе засідання РНБО
20:19, 24 травня 2012Політика
1213 0
Завтра, 25 травня, під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони
Віктор Янукович збере РНБО
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться об 11.30 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
На початку засідання протокольна зйомка. Працює особиста преса та 20 представників ЗМІ. Представники ЗМІ запрошуються на 10.45.
Акредитація представників ЗМІ проводиться з 09.00 до 10.00 25 травня за телефоном: (044) 255-63-18.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter