У Колесніченка ще й кинули кросівком

У депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка поцілили кросівком.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Під час того, як депутат виходив зі стін Верховної Ради активіст з протилежного боку вулиці Грушевського, де проходить мітинг проти прийняття "мовного" законопроекту, кинув у нардепа кросівок. Він влучив", - зазначає кореспондент УП.

Як відомо, Колесніченко є автором скандального законопроекту "Про основи державної мовної політики", який фактично впроваджує другу державну мову у низці регіонів.

Під час сесійного розгляду законопроекту депутату також дісталося по обличчю.