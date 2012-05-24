У Колесніченка ще й кинули кросівком
20:23, 24 травня 2012Політика
2928 0
Коли регіонал виходив зі стін ВР активіст з протилежного боку вулиці Грушевського кинув у нього кросівок.
Колесніченко дісталось і у ВР, і поза нею
У депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка поцілили кросівком.
Про це повідомляє "Українська правда".
"Під час того, як депутат виходив зі стін Верховної Ради активіст з протилежного боку вулиці Грушевського, де проходить мітинг проти прийняття "мовного" законопроекту, кинув у нардепа кросівок. Він влучив", - зазначає кореспондент УП.
Як відомо, Колесніченко є автором скандального законопроекту "Про основи державної мовної політики", який фактично впроваджує другу державну мову у низці регіонів.
Під час сесійного розгляду законопроекту депутату також дісталося по обличчю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter