Мінюст найняв проти Тимошенко провідних американських юристів

Про це повідомив міністр юстиції України Олександр Лавринович в коментарі УНІАН.

За словами міністра, таке рішення було ухвалено у зв’язку із тим, що захист Ю.Тимошенко нещодавно звернувся до Європейського суду з прав людини із доповненням до попереднього звернення в частині оцінки, чи був справедливий суд, який виніс Ю.Тимошенко вирок.

Також, наголосив О.Лавринович, рішення про укладення угоди з американською фірмою було прийнято у зв’язку з тим, що Українська держава відповідально ставиться до роботи з Європейським судом та через великий міжнародний інтерес до цієї справи.

Відповідно до угоди американська фірма допомагатиме Міністерству юстиції, Уповноваженому України при ЄСПЛ готувати позицію українського уряду під час розгляду в Європейському суді скарги Ю.Тимошенко.

О.Лавринович наголосив, що Skadden є провідною юридичною фірмою, а керуючий партнер фірми, який буде особисто очолювати цю роботу, Грегорі Крейг був адвокатом у Кофі Аннана, Олександра Солженіцина, а також газети «Вашингтон пост» під час «уотергейту». Міністр наголосив на високому фаховому рівні та міжнародному авторитеті фахівців цієї фірми. «Ми їх залучаємо для цієї роботи, щоб мати абсолютно точну і ясну картину», - наголосив він. При цьому представники американської фірми матимуть змогу не лише ознайомитись з документами, а провести зустрічі як з представниками обвинувачення, так і захисту Ю.Тимошенко, якщо вони погодяться на таку зустріч.

«Щоб не виникало жодних сумнівів і домислів у цій справі», - наголосив міністр юстиції.

«Я думаю, що всі, хто хотів би побачити справедливий суд, отримають точну оцінку і вичерпні дані, що зніме всі сумніви, які у них виникали», - зауважив О.Лавринович.

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Як повідомлялося, днями захист екс-прем'єра Ю.Тимошенко подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) додаткові документи до її скарги від 2011 року, які стосуються порушення права на справедливий суд.

"Це те (доповнення), що стосується права на справедливий суд, передбаченого пунктом 1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини", - уточнив адвокат екс-прем’єра Сергій Власенко.

Позов в ЄСПЛ було подано Ю.Тимошенко 10 серпня 2011 року, незабаром після арешту. Екс-прем'єр заявила, що її переслідують з політичних міркувань, що законність її утримання в СІЗО не перевірялася юридичними інстанціями, що умови її утримання під вартою були неадекватними і що їй не було призначено жодного лікування, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. На думку колишнього прем'єра, Україна порушила щодо неї статті 3 (заборона тортур і нелюдського і поводження), 5 (право на свободу та особисту недоторканність) і 18 (межі використання обмежень щодо прав) Конвенції.

Печерський районний суд Києва у жовтні засудив Ю.Тимошенко до семи років ув'язнення за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ в 2009 році. Захист оскаржив вирок в апеляційному суді, який залишив вердикт в силі, після чого була подана касація.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у "газовій справі" із 15 травня на 26 червня.