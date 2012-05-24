Хара: Януковичу механізм помсти Тимошенко рекомендували зі сторони

Народний депутат від Партії регіонів, у 2004 році - голова штабу кандидата в Президенти Віктора Януковича перед третім туром виборів, екс-голова Федерації профспілок України Василь Хара вважає, що сьогодні Президента В.Януковича «підставляють», і що він не розуміє, як це виглядає в очах людей.

Про це В.Хара, свого часу близький, як він стверджує, до Віктора Януковича, сказав в інтерв'ю «Українській правді».

Так, за словами В.Хари, Президент - не та людина, яка користуватиметься одним джерелом інформації. «Але в нього все одно штучно обмежені ці джерела, і я хочу сказати, що дії ці не спрямовані на те, щоб Президент реалізував всю свою програму в повному кольорі», - сказав В.Хара, додавши: «Януковича підставили і з Юлею. Його підставляють постійно, і, на мій погляд, навмисно це роблять».

Щодо позиції, яку займає В.Янукович у ситуації з екс-прем'єр-міністром Ю.Тимошенко В.Хара сказав: «Думаю, що це пропозиція достатньо високих людей, які можуть до нього часто заходити й радити. Тимошенко винна, я її ніяк не виправдовую... Звичайно, в Януковича було бажання, законне бажання помститися, і так далі. Але я думаю, що він все одно б не додумався до цього... Механізм цієї помсти йому рекомендували зі сторони». При цьому він підкреслив, що прізвища йому називати не хочеться: «я ж не доведу».

«На мій погляд, він не мстивий, і він відхідливий. Він може аж до того, що двинути. Але він дуже змінився, я його таким не знаю. Він став абсолютно іншим», - сказав В.Хара.

На запитання: «Навіщо Януковичу Межигір’я? Навіщо так багато?», В.Хара відповів: «Є, напевно, дві причини. Одна суб'єктивна. Дитинство. Ви знаєте, якась незадоволеність, напевно, залишається, і вона в кожного по-різному проявляється. Але я переконаний, або мені хочеться його виправдати, я не знаю, що це ті ж люди, які його підставляють, йому це й підносять. Так, що він навіть не розуміє, як це виглядає в очах людей. Його підгортають, його окропляють, і, мені здається, що не без злого наміру».

При цьому, за словами В.Хари, раніше, коли В.Янукович був губернатором, у нього був непоганий будинок, де йому доводилося бувати в гостях: «Там, мало не під териконом, на околиці Донецька. Я не бачив там нічого шикарного, позолоти».

При цьому В.Хара зазначив: «Напевно, до Віктора Януковича ще не прийшов той досвід, який повинен бути у Президента. Ось він трішки сьогодні губернатор, він трішки сьогодні прем'єр-міністр. Він трішки по-іншому бачить систему управління: "Я сказав - і все". А державою так не можна управляти. Навіть якщо ти будував і ти господар, то інституції повинні бути демократичними, прозорими й контрольованими не лише тобою. Лише тоді у тебе буде опора».

Що ж до того, що друзі президентського сина стають ключовими фігурами держави - головою Податкової служби, Нацбанку, Мінфіну, МВС, «регіонал» сказав: «Можливо, так зросли вплив і авторитет сина. Можливо, так треба, щоб усе захищалося. А можливо, й трішки інше. Це - ключові пости. Може, підбирали тих людей, які його не зрадять щодо його особистих справ».

Також про «посилення старшого сина Януковича» В.Хара сказав, що це почет робить короля: «Є люди, які приходять і хочуть зробити послуги для того, щоб зберегтися, умножитися. Віктор Федорович може багато чого й не знати. Навіть коли від його імені роблять або коли з його сином щось роблять, він може навіть цього не знати».

«Люди похилого віку не витримують цього всього. А молоді – поготів... Там і бажати не треба - тобі піднесуть, "чого бажаєте". Лише голову повів - а тобі вже стопку і огірочок. Звідки вони знали, що ти хотів випити і закусити?», - міркує В.Хара.

«Я знаю, що Янукович своїх синів виховував суворо, вони не були розпещені. Зараз я не знаю, як вони поводяться, я з ними не спілкуюся. Але під час перебування Януковича губернатором ніхто не висовувався», - додав він.