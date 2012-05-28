До Тимошенко приїде інший лікар клініки «Шаріте» - вже третій

Для продовження лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» Харкова прибуде інший лікар з берлінської клініки «Шаріте».

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердило джерело в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Лікар екс-прем’єра Анетт Райсгауер, яка прибула до Харкова 21 травня, в неділю, 27 травня, виїхала з міста. За даними співрозмовника агентства, 1 червня до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибуде інший лікар німецької клініки. При цьому джерело не уточнило, хто саме це буде.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс, якого 21 травня замінила також лікар клініки «Шаріте» А.Райсгауер.