Яценюк розповів, як йому аплодував «весь Донецьк»

Народний депутат від НУНС, лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк не брав участі у розгляді мовного питання у Веховній Раді, бо проводив мітинг в Донецьку.

Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чому він не брав участі у бійці в Верховній Раді.

"Об'єднана опозиція прийняла рішення відправити мене в Донецьк, для того щоб заявити і отримати підтримку людей", - заявив він.

"Ми провели в Донецьку, уявіть собі, мітинг біля обласної держадміністрації. З приводу і захисту мови, і захисту України", - розповів політик.

"Весь Донецьк аплодував на фразі: Януковича в імпічмент", - зазначив Яценюк, при цьому не уточнивши скільки осіб прийшло на мітинг.

Як відомо, у парламенті сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУНС, які протестували проти мовного законопроекту, внесеного "регіоналами".

Українська правда