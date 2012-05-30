Опозиція погрожує безстроковими протестами проти "мовного закону"

Це станеться, якщо з парламенту не буде відкликано законопроект «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві членів обласного КОДу, яку підписали керівники обласних організацій ВО «Свобода», Народного руху України, Української народної партії, партії «За Україну!», Української партії, партій «Громадянська позиція», «Українська платформа «Собор», «Українська справа».

У документі сказано, що члени організацій цих партій розцінюють даний законопроект як державну зраду та замах на українську державність.

«Намагання ввести другу державну мову є національним злочином, за який президенту Януковичу має бути оголошено імпічмент», – наголошується в заяві.

Підписанти також висловлюють переконання, що законопроект про засади мовної політики є спробою відволікти увагу українців від важливіших проблем: корупції, низьких зарплат і пенсій, безробіття, політичних переслідувань.

Члени обласного КОДу висунули вимогу до 5 червня відкликати даний законопроект.

«В іншому випадку політичні партії та громадські організації ініціюватимуть безстрокові акції протесту», – сказано у заяві.

***

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

24 травня 2012 р. розгляд у Верховній Раді законопроекту про засади мовної політики не відбувся через бійку представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти ухвалення цього закону.