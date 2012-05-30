Проект постанови: вибори в Києві треба провести якомога швидше

На цьому наголоси заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Як зазначили у прес-службі, народні депутати України М.Томенко, Володимир Яворівський та Юрій Одарченко зареєстрували у парламенті проект Постанови «Про призначення чергових виборів Київського міського голови та позачергових виборів депутатів Київської міської ради» (р.№10011, на заміну №10011 від 8.02.2012р. н.д. В.Яворівського).

Цим проектом пропонується призначити чергові вибори Київського міського голови та позачергові вибори депутатів Київської міської ради на неділю, наступну після завершення 60-денного строку з дня набрання чинності цією постановою, та провести їх у порядку, визначеному Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Обґрунтовуючи необхідність прийняття Постанови, її автори нагадують, що нинішній Київський міський голова був обраний на 4 роки і строк його повноважень спливає 3 червня 2012 року. Натомість строк повноважень Київської міської ради є недостатньо визначеним: за Конституцією, що була чинною у 2008 році (коли відбувалися вибори), вона була обрана на 5 років, проте, як відомо, Конституційний Суд визнав відповідні положення неконституційними, повернувши 4-річний строк обрання.

Окрім того, йдеться у повідомленні прес-служби М.Томенка, народні депутати звертають увагу на те, що ще в лютому 2009 року у парламенті була створена Тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу. За результатами роботи, Тимчасова слідча комісія прийшла до висновку, що посадові особи органів Київської міської влади цинічно та зухвало порушують вимоги законодавства, нівелюють норми права, завдають своїми протиправними діями значної шкоди державному та столичному бюджетам, позбавляють територіальну громаду Києва невідчужуваної власності, підривають установлені принципи державного устрою та місцевого самоврядування.

Автори документу також наголошують, що на даний момент у Києві відсутній легітимний міський голова, через що вибори необхідно провести якнайшвидше. Крім того, вони звертають увагу, що, оскільки наявні підстави для призначення позачергових виборів до Київської міської ради, а також з метою приведення у відповідність строків повноважень Київського міського голови та Київської міської ради, слід призначити вибори міського голови та депутатів міської ради одночасно.