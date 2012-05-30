Янукович: Євро-2012 є можливістю показати Україну світу

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави Віктор Янукович сказав в інтерв’ю французькому журналу L’Express, яке буде опубліковане 7 червня.

«Для нас Євро-2012 - це можливість показати нашу країну всьому світу», - сказав він і додав, що проведення в Україні чемпіонату буде святом футболу для українських вболівальників, які на це заслуговують.

В.Янукович також наголосив, що підготовка інфраструктури до Євро-2012 є кроком у майбутнє та інвестиціями для наступних поколінь. Президент нагадав, що під час підготовки до чемпіонату в Україні було збудовано сучасні аеропорти, понад 2 тисячі кілометрів сучасних автомагістралей, стадіони та готелі.