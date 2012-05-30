Прем'єр Угорщини: Політичний бойкот завдає шкоди не лідерам, а націям

Політичний бойкот завдає шкоди не лідерам, а націям. Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на 62-му Конгресі ФІФА в Будапешті.

Угорський прем'єр вважає, що взаємини спорту і політики, спортивних і державних лідерів є надзвичайно чутливим питанням, "адже політика може бути благословенням, а може бути прокляттям для спорту".

"Політична влада, будучи вищою силою, може принести багато користі, але може також багато що зруйнувати. Тому, будь-якому політичному лідерові потрібно бути обережним у керівному втручанні або в здійсненні тиску", - вважає В.Орбан.

"Я знаю, що не ФІФА, а УЄФА організовує Європейський Чемпіонат, але тут присутня тема України і Польщі. Я вважаю важливим сказати вам, що місія, величезна місія спорту – об'єднати людей, а не розділяти їх. Політичний бойкот, відсутність глядачів - розділяє. Це завдає шкоди не політичним лідерам, а людям, націям, ображаючи їх і заподіюючи їм біль. Я пам'ятаю рани, нанесені Олімпійськими бойкотами і тій, і іншій стороні. Ці рани було завдано серцям і душам спортсменів і уболівальників, і вони ніколи повністю не зажили", - заявив угорський прем'єр.