Ставнійчук думає, що Янукович піде з посади у європейських традиціях
18:09, 30 травня 2012Політика
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Радник Президента України Марина Ставнійчук виключає, що Віктор Янукович через Конституційну асамблею може подовжити своє перебування на посаді.
|Ставнійчук - горою за Президента
Про це вона заявила в інтерв`ю радіо «Свобода”.
“Я виключаю взагалі такий підхід”, - сказала М.Ставнійчук.
За її словами, нині Конституція України у питаннях президентського строку, кількості строків визначена. Вона додала, що це абсолютно в традиціях європейського конституціоналізму.
“Я взагалі виключаю саме ці обставини, про які ви говорите”, - додала М.Ставнійчук.
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