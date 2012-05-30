Ставнійчук думає, що Янукович піде з посади у європейських традиціях

Про це вона заявила в інтерв`ю радіо «Свобода”.

“Я виключаю взагалі такий підхід”, - сказала М.Ставнійчук.

За її словами, нині Конституція України у питаннях президентського строку, кількості строків визначена. Вона додала, що це абсолютно в традиціях європейського конституціоналізму.

“Я взагалі виключаю саме ці обставини, про які ви говорите”, - додала М.Ставнійчук.