Бжезіньский: країна, яка має політв’язнів, не може претендувати на асоціацію з ЄС

Екс-радник колишнього американського Президента Джиммі Картера з національної безпеки Збігнев Бжезіньский вважає, що Україні заважає наблизитися до ЄС низький рівень патріотизму вищої політичної еліти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході відеоконференції, організованої Інститутом світової політики.

Зокрема, відповідаючи на запитання, в чому головна проблема того, що Україна не спромоглася наблизитися до ЄС, З.Бжезіньский сказав: «Без якихось конкретних імен я можу сказати, що проблема полягає в тому, що надзвичайно низький рівень патріотизму у політичних еліт. Найвищі політичні еліти найбільше переймаються власною заможністю, власним багатством і наслідком цього ми бачимо хаотичні зв’язки і брак стратегічної вісі для України».

Він також зазначив, що демократичні держави не тримають за гратами своїх колишніх політичних ватажків.

«Стандарти доброчинності мають бути в Україні суцільно важливими... І я можу сказати, що Президент Янукович, при великій повазі до нього на Заході, тоді приємно здивував, як він працював стабільно і правильно, орієнтувався між Заходом і Росією, але переслідування особистих ворогів – це зіпсувало», - сказав З.Бжезіньский.

На його переконання, країна, яка має політичних в’язнів, не може претендувати на асоціацію з ЄС.

З.Бжезіньский також вважає, що в Україні впродовж 20 років незалежності поступово втрачається якість національного лідерства.

За словами З.Бжезіньского, Україна за нинішнього Президента встряла в ту політику, яка зменшує незалежність України від Росії і, водночас, зменшує нагоду для України стати частиною Європи.

«Це становить велику загрозу для вашої незалежності», - додав він.