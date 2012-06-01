Від об'єднаної опозиції вимагають визначитись: НАТО чи ОДКБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат з фракції НУ-НС Роман Зварич сьогодні під час круглого столу щодо зовнішньополітичних пріоритетів у програмі об’єднаної опозиції.

«Я пропонував би доповнити програму окремим розділом, де чітко були б визначені наші пріоритети щодо вирішення безпекових питань, які стоять перед державою, а також чітко визначити, чи будемо ми продовжувати лінію на інтеграцію в Північноатлантичний альянс, чи матимемо іншу відповідь на це питання», - сказав Р.Зварич.

За його словами, виклики, які стоять перед світом, не дають можливості будь-якій державі вирішувати питання безпеки самостійно, і тому потрібно інтегруватися в ту чи іншу систему колективної безпеки. Він додав, що першою системою міг би стати Альянс, який довів свою ефективність вирішувати ті чи інші проблеми та виклики. Зокрема, за словами Р.Зварича, мова йде про локальні війни та тероризм.

Друга система, додав він, це так званий Ташкентський пакт (ОДКБ), що має чисто колоніальний підхід, оскільки одна країна – Російська Федерація – диктує свої правила, а інші «лише підтанцьовують».