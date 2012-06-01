Російський експерт: демократія в Україні зіграє злий жарт з газовими контрактами

Таку думку він власному кореспонденту УНІАН у РФ .

«Я думаю, що, на жаль, вікно можливостей стрімко закривається. 7 червня стартує Євро-2012 і вже буде не до газу, а це місяць із життя України. Далі повним ходом починається парламентська виборча кампанія в Україні, а підписувати угоду в цей час складно й спірно», - сказав К.Симонов.

Він зазначив, що в Україні газ дуже змішаний із політикою, і як тільки будуть підписані будь-які угоди, опозиція, безумовно, трактуватиме їх як продаж Батьківщини.

«Часу пояснити щось у Віктора Януковича просто не буде», - сказав К.Симонов.

При цьому він вважає, що Партія регіонів втратить контроль у Верховній Раді, і більшість буде опозиційною, а це означає, що провести через парламент нові домовленості Президент не зможе.

«Отже, я не розумію, яким чином ми зможемо підписати нові угоди й провести їх через всі процедури в Україні. Ви - країна демократична, і я це говорю без всякої іронії, і ця демократія з новою угодою зіграє злий жарт. Провести через Раду новий договір буде неможливо», - сказав К.Симонов.

При цьому він пояснив, що згода парламенту потрібна буде, тому що з російської сторони новий договір не буде підписаний без входження в акціонери української ГТС.

«Це єдина умова, за якої нові контракти можуть бути підписані Росією. Інших умов просто немає. Нового договору без труби бути не може», - сказав він.

К.Симонов зазначив, що на нові газові контракти можна було сподіватися в першій половині 2012 року, але оскільки цього не відбулося, «ситуація розвивається за дуже песимістичним сценарієм». Окрім цього він нагадав, що в грудні перша труба «Південного потоку» буде укладена на дно Чорного моря.

За його словами, сьогоднішні поставки газу РФ до Європи повністю можна перенаправити в «Північний потік» і «Південний потік» і тим самим відмовитися від українського транзиту.

«Якби ми підписали угоду з Україною, то можна було скорегувати «Південний потік» і будувати не чотири нитки, а одну або дві. Зараз російська влада свідомо цей проект розігріває, і вікно можливостей закриється», - сказав він.

У цьому випадку, на думку К.Симонова, Росія займе таку позицію: «Є контракт, давайте виконувати його без будь-яких змін, а це означає, що ніякої знижки не буде».

«Зараз Україна виконує контракт, але це робити все складніше і складніше. Останнім часом залучаються кредити «Газпромбанку», фактично РФ надає Україні гроші, щоб вона могла цей контракт виконати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін заявив, що Україна добивається від "Газпрому" перегляду існуючих газових контрактів, а не отримання знижки до існуючої ціни на російський газ.

31 травня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що російська сторона погодилася розглянути аргументи Києва, що добивається перегляду укладених у 2009 році газових контрактів. За словами глави українського уряду, сторони домовилися найближчим часом повернутися до цієї теми.

Проте того ж дня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив про відсутність домовленостей із українською стороною, навіть попередніх, про зміну контрактів.