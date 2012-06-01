Литвин офіційно признався, що піде до ВР за мажоритаркою

Про це В.Литвин повідомив на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання, як він оцінює шанси своєї партії на проходження до парламенту наступного скликання і чим займеться, якщо не пройде до ВР.

“Я просто вимушений брати участь у виборах - за мажоритаркою”, - написав В.Литвин. Водночас спікер зазначив, що шанси партії, точніше потенціал кандидатів від Народної партії за мажоритарними округами оцінює високо і з цілковитими підставами. “Зараз у депутатському корпусі України на всіх рівнях – від сільського до обласного – члени НП становлять більше третини всіх народних обранців”, - сказав він.

Кажучи про можливу співпрацю з Партією регіонів у мажоритарних округах, зокрема про висунення одного більш рейтингового кандидата, В.Литвин зазначив, що це складна тема”.