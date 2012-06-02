Мер Броварів божиться, що не забороняв акцію Кличка

Про це І.Сапожко заявив УНІАН, коментуючи розповсюджену партією «УДАР» заяву.

«Насправді це не так. В п’ятницю вони (представники партії «УДАР» і В.Кличко – УНІАН) отримали дозвіл на проведення заходу від виконавчого комітету», - сказав І.Сапожко.

Він зазначив, що відповідно до рішення Виконавчого комітету Броварської міської ради від 1 червня №248 благодійній організації «Благодійний фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина» був наданий дозвіл на проведення 2 червня акції за участю В.Кличка.

Він зауважив, що виконком Броварської міськради запропонував організаторам акції провести захід в парку культури і відпочинку «Перемога» замість майдану «Свобода», на якому мирні зібрання не проводять з технічних причини.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київська обласна організація партії «УДАР» заявила, що виконавчий комітет Броварської міськради відмовився санкціонувати проведення соціально-культурного зібрання громадян, яке мало відбутися 2 червня у Броварах на майдані «Свобода» з нагоди Дня захисту дітей.

«До Дня захисту дітей громадські активісти Броварів разом з місцевим осередком партії «УДАР» хотіли провести соціально-культурний захід на центральній площі міста. Програма передбачала проведення дитячих змагань і конкурсів, вручення дітям святкових подарунків. Привітати дітей та їхніх батьків планував лідер партії «УДАР» Віталій Кличко. Незважаючи на це, міська рада відмовила організаторам акції в її проведенні», - йдеться у заяві партії.

У партії не виключили, що вказівка заборонити проведення культурної акції була дана «зверху»,аби не допустити зустрічі В.Кличка з мешканцями Броварів.