Мер Броварів божиться, що не забороняв акцію Кличка
Міський голова Броварів Київської області Ігор Сапожко заперечує заяву лідера партії «УДАР» Віталія Кличка про ненадання йому дозволу на проведення заходу, присвяченого Дню захисту дітей.
|Сапожко каже, що дозвіл Кличку надали
«Насправді це не так. В п’ятницю вони (представники партії «УДАР» і В.Кличко – УНІАН) отримали дозвіл на проведення заходу від виконавчого комітету», - сказав І.Сапожко.
Він зазначив, що відповідно до рішення Виконавчого комітету Броварської міської ради від 1 червня №248 благодійній організації «Благодійний фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина» був наданий дозвіл на проведення 2 червня акції за участю В.Кличка.
Він зауважив, що виконком Броварської міськради запропонував організаторам акції провести захід в парку культури і відпочинку «Перемога» замість майдану «Свобода», на якому мирні зібрання не проводять з технічних причини.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київська обласна організація партії «УДАР» заявила, що виконавчий комітет Броварської міськради відмовився санкціонувати проведення соціально-культурного зібрання громадян, яке мало відбутися 2 червня у Броварах на майдані «Свобода» з нагоди Дня захисту дітей.
«До Дня захисту дітей громадські активісти Броварів разом з місцевим осередком партії «УДАР» хотіли провести соціально-культурний захід на центральній площі міста. Програма передбачала проведення дитячих змагань і конкурсів, вручення дітям святкових подарунків. Привітати дітей та їхніх батьків планував лідер партії «УДАР» Віталій Кличко. Незважаючи на це, міська рада відмовила організаторам акції в її проведенні», - йдеться у заяві партії.
У партії не виключили, що вказівка заборонити проведення культурної акції була дана «зверху»,аби не допустити зустрічі В.Кличка з мешканцями Броварів.