Янукович сходив до церкви
11:59, 03 червня 2012Політика
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Президент України у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі взяв участь в урочистому богослужінні з нагоди Дня Святої Трійці.
Янукович був на літургії
Як повідомляє прес-служба Президента, святкову літургію відправив предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир.
Разом з главою держави участь у літургії взяли голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, урядовці, посадовці Адміністрації Президента.
Після завершення служби В.Янукович поспілкувався з вірянами, які прийшли до храму на святкову літургію.
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