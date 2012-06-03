Андріївський узвіз відкрили програмою Олега Скрипки

Як повідомляє портал Київської міськдержадміністрації, у святкових заходах взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

З нагоди завершення реконструкції на узвозі сьогодні відбувається святкова театралізована програма. Співавтором культурної програми виступив відомий співак і громадський діяч Олег Скрипка.

Зокрема, на Андріївському узвозі актори виступають у костюмованих імпровізаціях за мотивами роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита», у музично-літературних композиціях «Біла гвардія» та «За двома зайцями». Також на історичній вулиці виступають вокально-хорові народні колективи, музиканти, які грають на стародавніх інструментах.

Основні роботи з реконструкції Андріївського узвозу вже виконані: обладнані інженерні мережі, замінена бруківка, частково відновлені фасади будинків, оформлено декоративне освітлення.

Відсьогодні люди зможуть вільно прогулюватися вулицею, а художники, майстри, творчі об'єднання, інші суб’єкти господарювання зможуть, як і раніше, реалізовувати свої товари образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторську художню, культурно-мистецьку та сувенірну продукцію.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Андріївського узвозу тривала з вересня 2011 року.

Раніше О.Попов заявив, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів, а також влаштування інженерних мереж витрачено 45 млн грн.