Регіонали вже окупували трибуну і президію ВР
09:23, 05 червня 2012Політика
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Представники фракції Партії регіонів зранку чергують у президії та біля трибуни ВР, аби завадити опозиції заблокувати роботу парламенту.
|Опозиціонери на свої робочі місця ще не прийшли
Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 у голови ВР Володимир Литвина розпочалася Погоджувальна рада без участі преси.
Народні депутати від опозиційних сил поки що на свої робочі місця не прийшли.
Зараз у президії ВР перебувають близько 15 членів фракції Партії регіонів, а біля трибуни та у самій сесійній залі - близько 30 депутатів. Представники фракції Партії регіонів зранку чергують у президії та біля трибуни ВР, аби завадити опозиції заблокувати роботу парламенту.
До паркану, який огороджує будівлю Верховної Ради, правоохоронці підпускають лише прибічників Партії регіонів і навіть дозволили їм змонтувати сцену.
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