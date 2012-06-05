Регіонали вже окупували трибуну і президію ВР

Верховна Рада сьогодні планує продовжити розгляд законопроекту про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 у голови ВР Володимир Литвина розпочалася Погоджувальна рада без участі преси.

Народні депутати від опозиційних сил поки що на свої робочі місця не прийшли.

Зараз у президії ВР перебувають близько 15 членів фракції Партії регіонів, а біля трибуни та у самій сесійній залі - близько 30 депутатів. Представники фракції Партії регіонів зранку чергують у президії та біля трибуни ВР, аби завадити опозиції заблокувати роботу парламенту.

До паркану, який огороджує будівлю Верховної Ради, правоохоронці підпускають лише прибічників Партії регіонів і навіть дозволили їм змонтувати сцену.