Єфремов запропонував опозиції самій змінити виборчий закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції ПР Олександр Єфремов.Він зауважив, що авторам відповідного законопроекту була дана рекомендація зняти його з розгляду.

О.Єфремов пояснив це тим, що реєстрація даного проекту документа викликала бурхливу реакцію, не дивлячись на те, що всі поправки до закону носили виключно технічний характер. Більше того, додав О.Єфремов, відповідні поправки були розроблені Центральною виборчою комісією, у якій є як представники від більшості, так і від опозиції.

«Сьогодні нашим колегам з опозиційного табору я сказав, що ми зняли з розгляду цей законопроект», - сказав О.Єфремов.

Він повідомив, що представникам опозиції було запропоновано розробити свій законопроект для того, аби врегулювати всі технічні неточності. О.Єфремов запевнив, що більшість готова підтримати такий законопроект. «Якщо ні, то ми не будемо наполягати на темі переголосування законопроекту по виборам, поставимо крапку і даним питанням більше спекулювати не будемо», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, в опозиції вважають неприпустимим внесення будь-яких змін до закону про вибори народних депутатів.

Зокрема, як підкреслив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко, ЦВК всі технічні правки до закону про вибори народних депутатів може викласти у вигляді своїх роз’яснень і для цього не потрібне голосування Верховної Ради.