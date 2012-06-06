Ставнійчук: закон про мовну політику треба суттєво доопрацювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.

«Слава Богу, він ще не закон, і я сподіваюсь, що парламент серйозно доопрацює його, і суттєво, і прийме дійсно закон, який потрібен Україні для вирішення мовних питань», - наголосила вона.

При цьому М.Ставнійчук зауважила, що висловила свою позицію з даного питання як член Венеціанської комісії. «Комісія піднімає питання відповідності законопроекту положенням Конституції», - додала вона.