Ставнійчук: закон про мовну політику треба суттєво доопрацювати
06:22, 06 червня 2012Політика
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Радник Президента України - керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук вважає, що ухвалений в першому читанні мовний законопроект потрібно суттєво доопрацювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.
«Слава Богу, він ще не закон, і я сподіваюсь, що парламент серйозно доопрацює його, і суттєво, і прийме дійсно закон, який потрібен Україні для вирішення мовних питань», - наголосила вона.
При цьому М.Ставнійчук зауважила, що висловила свою позицію з даного питання як член Венеціанської комісії. «Комісія піднімає питання відповідності законопроекту положенням Конституції», - додала вона.
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